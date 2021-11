शरण देने के लिए दलाई लामा ने भारत को कहा शुक्रिया, ताइवान को लेकर जानिए क्या कहा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 10: तिब्बत के निर्वासित धर्म गुरु दलाई लामा ने भारत को घर देने के लिए शुक्रिया कहा है। इसके अलावा दलाई लामा ने चीन और ताइवान को लेकर भी काफी अहम बयान दिए हैं। दलाई लामा ने बुधवार को कहा कि, वह भारत में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ताइवान और चीन के बीच संबंध "काफी नाजुक" हैं।

India is my home for rest of my life: Dalai Lama pic.twitter.com/svHe86HOmh

जानिए कैसे चीन की एक कंपनी अपने साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगी? अलर्ट पर अमेरिका

English summary

The Dalai Lama, the religious leader of Tibet, has thanked India for providing shelter. Know what the Dalai Lama said on his visit to Taiwan?