दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में चीन सरकार की नहीं हो दखलअंदाजी- अमेरिका की चेतावनी

oi-Abhijat Shekhar

वाशिंगटन/तिब्बत: तिब्बत पर अतिक्रमण करने वाला चीन अब दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भी खेल करने की फिराक में है। जिसको लेकर अमेरिका ने चीन को सख्त चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में चीन का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अमेरिका ने चीन को चेतावनी उस वक्त की दी है जब दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया चल रही है।

We believe that the Chinese government should have no role in the succession process of the Dalai Lama: US State Department Spokesperson Ned Price

