नए शोध का दावा- 'स्पर्म की क्वालिटी को प्रभावित करता है कोरोना, गर्भधारण में हो सकती है समस्या'

oi-Ankur Sharma

लंदन, 23 दिसंबर। 'ओमिक्रॉन वायरस' की दहशत के बीच एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस स्पर्म की क्वालिटी को प्रभावित करता है। ये बात लंदन की यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए शोध में सामने आई है। ये बात इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन ने 120 लोगों पर रिसर्च करने के बाद कही गई है। ये सभी लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और उससे ठीक हुए उन्हें एक या 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका था लेकिन इनके शुक्राणुओं को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया था।

English summary

Corona Virus can damage sperm, if you want to get pregnant than Avoid COVID 19 said new study which looked at sperm quality.read details.