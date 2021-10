Viral Video: McDonald's में 'कॉफी आने में देर' हो गई, महिला ने कैसे उधम मचाया, देखिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

अर्केंसास, 8 अक्टूबर: भारत में भी कई बार होटलों और रेस्टोरेंट में ऐसे कस्टमर आ जाते हैं, जो मैनेजर और स्टाफ के लिए तो सिरदर्द साबित होते ही हैं, दूसरे लोगों की शांति में भी बेवजह खलल डालने लगते हैं। लेकिन, अमेरिका जैसे देश में वो भी एक महिला इस तरह से हंगामा खड़ा करेगी, यह सोशल मीडिया यूजर्स को बहुत ही अटपटा लग रहा है। उसने मैकडॉनल्ड्स की एक आउटलेट में कॉफी का ऑर्डर दिया। उससे पांच मिनट का समय मांगा गया। लेकिन, वह इतना भी इंतजार करने को तैयार नहीं हुई। उसने वहां पड़े सामानों को इधर-उधर फैलाना शुरू कर दिया। जब उसे पुलिस की धमकी दी गई तो उसने यह बताना शुरू किया कि लो ब्लड शुगर के चलते वह भड़क गई। लेकिन, हकीत ये है कि आखिर तक उसके बर्ताव में कोई बदलाव नजर नहीं आया।

Karen Trashes McDonald’s because Her Coffee Took too Long pic.twitter.com/qi0V0MG2mk

English summary

When coffee was late in a McDonald's in US, a female customer got furious and created a lot of ruckus, the video is going viral