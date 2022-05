समुद्र से बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाला पहला देश बना चीन, PLA के नये वीडियो से भारत-US को टेंशन?

International

oi-Abhijat Shekhar

हांगकांग, मई 03: चीन अपने शस्त्रागार में ऐसे ऐसे नये हथियारों को तैनात कर रहा है, जो ना सिर्फ पश्चिमी देशों से से उसकी प्रतिद्वंदिता दिखाता है, बल्कि कई चीनी हथियार ऐसे होते हैं, जो पश्चिमी देशों के हथियारों के नकल होते हैं। चीन पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चुराने के आरोप कोई नये नहीं हैं, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है, कि चीन ने चोरी की टेक्नोलॉजी से ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर ली है, जो पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला है।

प्रतिबंध लगाएंगे या देश बचाएंगे? पुतिन के आगे घुटनों पर आए यूरोपीय देशों की आपातकालीन बैठक

English summary

China's Navy has tested an unknown and mysterious missile, which is being said that it is a ballistic missile.