'ड्रैगन' अपनी सेना को बनाएगा 'वर्ल्ड -क्लास फोर्स', शी जिनपिंग ने कहा, 2027 तक 'टारगेट' हासिल करो

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) ने सेना से अपनी सैन्य शक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया है। शी जिनपिंग चाहते हैं 2027 तक उनकी सेना दुनिया की मजबूत और वर्ल्ड क्लॉस सेना में शामिल हो जाए। 2027 पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA)के गठन का शताब्दी वर्ष है और इसी को देखत हुए राष्ट्रपति जिनपिंग ने 2027 तक टारगेट हासिल करने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने पार्टी कांग्रेस के समापन के बाद शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी पहली सैन्य बैठक में सेना से अपने मिशन को पूरा करने और सेना को मजबूत करने की बात कही।

According to a report Xi delivered to the 20th CPC National Congress, the Chinese leader has asked the military to complete its missions and build the military into a world-class force, reported Malaysia The Star citing a Chinese media portal.