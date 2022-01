कोरोना पॉजिटिव हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो चीनी मीडिया ने कसा तंज, जिनपिंग को शर्म भी नहीं आती?

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/नई दिल्ली, जनवरी 11: कोरोना को जन्म देने वाला और पूरी दुनिया में साजिश के तहत उसे फैलाने वाला चीन भले ही इस वक्त खुद भी कोरोना वायरस संक्रमण से दो-चार क्यों ना कर रहा हो, वो किसी की बीमारी का मजाक उड़ाने से भी नहीं चूक रहा है और चीनी मीडिया ने जिस रह से भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का मजाक उड़ाया है, उससे बाद यही कहा जा सकता है, कि क्या शी जिनपिंग को शर्म नहीं आती है और क्या चीन के पास बेहद सामान्य मानवता भी नहीं बची है?

म्यांमार की नेता आंग सान सू ची को जिंदगी भर जेल में रखने की तैयारी? वॉकी-टॉकी रखने पर 4 साल जेल

English summary

The Chinese media has taken a dig at Indian Defense Minister Rajnath Singh being covid-198 positive, saying that this will affect the morale of the Indian soldiers.