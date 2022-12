तवांग झड़प के बाद पहली बार बोला चीन, भारत के साथ विकास पर काम करने को तैयार, नई चाल?

वांग यी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के काफी करीबी माने जाते हैं और उनके ही कार्यकाल में शी जिनपिंग ने 'वुल्फ वॉरियर' डिप्लोमेसी को तेजी से आगे बढ़ाया है। वांग यी को अब प्रमोशन देकर पॉलिटिकल ब्यूरो में शामिल किया गया है

India-China News: अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश करने वाले चीनी सैनकों को खदेड़ने के बाद भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस घटना के बाद दोनों देशों के सैन्य कमांडरो के बीच लेटेस्ट बातचीत हुई है। जिसके बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा है, कि संबंधों को मजबूती की तरफ ले जाने के लिए चीन, भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है।

Foreign Minister of China has said that he is ready to talk with India on fast and strong development.