कराची की घटना ने चीन का पाकिस्तान में तोड़ा विश्वास, सरकार ने कबूला, मकसद में कामयाब शैरी बलूच?

बीजिंग/इस्लामाबाद, मई 08: बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड की शैरी बलूच खुद आजादी की संघर्ष करते हुए शहीद हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अकेले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पाकिस्तान में विश्वास की बुनियाद को हिला डाला है।

English summary

After the Karachi incident, China's trust in Pakistan has been badly shaken and questions are being raised that, is the Baloch Liberation Army succeeding in its objective?