China: सत्ता पर एकाधिकार की ओर बढ़े शी जिनपिंग, CPC ने माओत्से तुंग से भी 'बड़ा' ओहदा दिया

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 11 नवंबर: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां की सत्ता पर एकाधिकार की ओर बढ़ गए हैं। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) पार्टी के इतिहास में एक 'अद्वितीय' प्रस्ताव पास किया गया है, जिससे शी जिनपिंग के राजनीतिक कद और उनकी सत्ता को लगभग तानाशाह वाली शक्ति मिल गई है। वैसे भी यह तय है कि जिनपिंग ही 2022 के आखिर के बाद भी लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेंगे। उनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सबसे प्रभावशाली संस्था ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उससे वह आधुनिक चीन के संस्थापक रहे माओत्से तुंग को भी पीछे छोड़ चुके हैं।

English summary

The CPC has made President Xi Jinping the tallest leader in the history of modern China, making him taller than the founder of modern China, Mao Zedong