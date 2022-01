नये साल के पहले ही दिन जंग के मूड में शी जिनपिंग, चीन की धमकी के बाद ताइवान ने भी किया पलटवार

International

ताइपे, जनवरी 01: नये साल के मौके पर ताइवान ने तानाशाह देश चीन और ताइवान के बीच जुबानी जंग काफी तेज हो गई है और चीन की धमकी पर ताइवान ने पलटवार किया है। शी जिनपिंग ने नये साल के मौके पर अपने संबोधन में खुला ऐलान किया है, कि उनका पहला और आखिरी लक्ष्य ताइवान को चीन से मिलाना है, जिसपर पलटवार करते हुए ताइवान की तरफ से कहा गया है कि, आजादी कोई गुनाह नहीं है और वो चीन की मर्जी हो या नहीं, ताइवान आजादी के साथ ही आगे बढ़ेगा।

