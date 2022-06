जमीन से अंतरिक्ष तक 'ड्रैगन'बढ़ा रहा पावर, अमेरिका की उड़ जाएगी नींद

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 27 जून : चीन जमीन के साथ-साथ अंतरिक्ष में भी अपने महत्वकांक्षी परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। वह अब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चेलैंज कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन अंतरिक्ष में पहला सौर ऊर्जा संचालित संयंत्र (solar power) लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह परियोजना पहले से ही अपने शुरुआती चरण में है। खबर के मुताबिक चीन 2028 तक इसे लंच करने का लक्ष्य रखा है।

English summary

After successfully returning samples from the Moon, landing, and roving on Mars in their first attempt, China is set to launch the first solar-powered plant in space. The project is already in its initial stages and the agency aims to launch it by 2028, two years ahead of the earlier estimated time.