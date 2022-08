विज्ञान की दुनिया में अमेरिका के दुश्मन की ऐतिहासिक उड़ान, फ्लाइंग टैक्सी करेगा लॉन्च, गजब है टेक्नोलॉजी

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 31: खुद को अमेरिका का प्रतिद्वंदी बताने वाला दुश्मन देश चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार उड़ान भर रहा है और अब उसने साल 2025 तक एयर टैक्सी लॉन्च करने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जो अद्भुत टेक्नोलॉजी से लैस है। चीन की सरकार ने 2025 तक उड़ने वाले वाहनों को यात्रियों को कम दूरी तक ले जाने की अनुमति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी टाइम फ्रेम की घोषणा कर दी है। यानि, कम दूरी तक यात्रा करने के लिए एयर टैक्सी का इस्तेमाल किया जाएगा और 22 अगस्त को चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन (CAAC) ने 2025 तक कम दूरी के भीतर टैक्सियों को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा साल 2030 तक मध्यम दूरी और 2035 तक लंबी दूरी पर उड़ान भरने की योजना की जानकारी दी गई है।

English summary

China has now stood at par with America in terms of technology and has announced the launch of flying taxis.