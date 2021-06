महा-तबाही की चपेट में चीन का बड़ा शहर, रेडिएशन फैला, लाखों लोगों की जिंदगी पर बड़ा खतरा

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 16: कोरोना महामारी की सच्चाई छिपाकर पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ले लेने वाला चीन इस बार अपनी झूठ में बुरी तरह से फंसता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया के लिए साजिशें रचने वाला चीन इस बार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा है और इसका नतीजा इस बार किसी और देश को नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चीन को भुगतना पड़ेगा। दरअसल, चीन की लाखों लोगों की आबादी वाले शहर ताइशन में जो परमाणु प्लांट है, उससे रेडिएशन शुरू हो चुका है। रेडिएशन तो पिछले हफ्ते ही शुरू हुआ था, लेकिन चीन हर किसी से सच्चाई छिपाता रहा। लेकिन, अब जाकर चीन ने मानी है कि ताइशन शहर में रेडिएशन हो रहा है। माना जा रहा है कि चीन ने जो लापरवाही की है, उससे ताइशन शहर में बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की मौत हो सकती है।

चीन के परमाणु प्लांट से खतरनाक गैस लीक, रेडिएशन के खतरे से पूरी दुनिया में फैली सनसनी

The Chinese government has admitted that radiation is coming from the Taishan Nuclear Plant, after an initial cover-up. Due to which more than one million people living in Taishan are now in danger of destruction.