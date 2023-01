चीन में कोरोना वायरस से एक अरब लोग संक्रमित, सरकार बोली, हर दिन हो रही हजारों मौतें, हालात बेकाबू

पिछले 3 सालों से कोविड से बचने के लिए चीन सख्त ज़ीरो कोविड पॉलिसी को अपनाए हुआ था, लेकिन पिछले साल नवंबर-दिसंबर में हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद चीन ने सख्ती को अचानक पूरी तरह से खत्म कर दिया।

China Coronavirus: चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक बयान में कहा है, कि अभी तक देश में कोरोना वायरस से एक अरब से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और चीनी नव वर्ष लुनार के मौके पर भारी संख्या में लोगों की जान कोविड की वजह से जा रही है। चीन ने कहा है, कि लुनार न्यू ईयर की छुट्टी वाले हफ्ते में उसकी कोविड की वजह से साढ़े 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं चीन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है, कि देश में अभी तक एक अरब एक करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस अभी भी ऑउट ऑफ कंट्रोल है।

English summary

China has officially said that more than one billion people in the country have been infected with the corona virus.