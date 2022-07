भारत के 'चिकन नेक' को दबोचने की फिराक में 'ड्रैगन'! जानें चीन की नई चाल

International

oi-Artesh Kumar

नई दिल्ली/बीजिंग, 20 जुलाई : भारत के साथ लद्दाख ( india china relation) में चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच चीन ने भूटान के दक्षिणी-पश्चिमी सीमा पर अपने अतिक्रमण को और बढ़ा दिया है। सैटलाइट इमेज बताती है कि, चीन की तरफ भारतीय सेना के साथ टकराव वाले डोकलाम पठार से 9 किमी पूर्व में एक गांव को पूरी तरह से बसा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां लोग रहते हैं, और कई गाड़ियां भी वहां खड़ी की गई हैं। इस खुलासे के बाद रक्षा विशेषज्ञों ने चेताया है कि चीन अपने खतरनाक हथियारों के बल पर भारत के (China's Inroads Near Doklam) चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वार की तैयारी कर रहा है।

English summary

High-resolution satellite imagery sourced by NDTV confirms that China may be constructing at least two large, interconnected villages well within the territory of Bhutan. These lie less than 30 km from the Doklam plateau where India and China had a tense stand-off in 2017 when Indian soldiers physically blocked Chinese road construction activity.