गलवान घाटी झड़प में चीन ने बदली मृतक सैनिकों की संख्या, माना भारतीय सैनिक पड़े थे PLA पर भारी

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 20: गलवान घाटी संघर्ष में चीन की सैनिकों पर भारतीय सैनिक काफी ज्यादा भारी पड़े थे, पहली बार चीन ने भारतीय सैनिकों के शौर्य को कबूल किया है और इसके साथ ही चीन ने मृतक सैनिकों की संख्या को बदल दिया है। जिसके बाद एक बार फिर से चीन का झूठ बेनकाब हो गया है। गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहले चीन ने कहा था कि उसके एक भी सैनिक नहीं मारे गये हैं, फिर चीन ने कहा कि उसके कुछ सैनिक मारे गये हैं, और फिर करीब पांच महीने पहले चीन ने पहली बार कहा कि भारतीय सैनिकों के साथ संघर्ष में उसके चार सैनिक मारे गये हैं, लेकिन एक बार फिर से चीन ने मृतक सैनिकों की संख्या को बदल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चीन बार बार मृतक सैनिकों की संख्या को क्यों बदल रहा है?

English summary

China has changed the figure of dead soldiers in Galvan Valley. For the first time, China has acknowledged the bravery of the Indian Army.