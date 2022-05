LAC पर अब हिंदी को 'हथियार' बनाने की मुहिम में जुटा चीन, खुफिया रिपोर्ट में क्या है ? जानिए

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 4 मई: चीन की आर्मी ने अचानक से हिंदी के प्रति लगाव बढ़ा दिया है। चीनी सेना के अधिकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के चक्कर लगाकर लोगों को हिंदी में करियर बनाने की लालच दे रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी में हिंदी बोलने-समझने वालों की कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। दरअसल, शातिर चीन का यह हिंदी प्रेम, उसकी बहुत बड़ी चाल की ओर इशारा कर रहा है। वह हिंदी के ऐसे दुभाषियों को जुटाने का अभियान शुरू कर रहा है, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में उसे खुफिया सूचनाएं दे सकें।

“Language is the road map to culture.." #TrishaktiCorps #EasternCommand successfully conducted #Tibetology Cadre at #Gangtok for another batch of #IndianArmy officers. @adgpi @easterncomd pic.twitter.com/6kj4PUGwRh

English summary

China has started a campaign to recruit interpreters of Hindi to help its army, its purpose is to gather intelligence on LAC