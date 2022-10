शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी पर कब्जा, कल से चीन चलाएंगे उनके ये चार सिपहसालार, जाने कौन हैं?

International

China News: चीन कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक की सबसे खास बात ये है, कि अब कम्युनिस्ट पॉर्टी ऑफ चायना पर पूरी तरह से शी जिनपिंग का कब्जा हो गया है। 16 अक्टूबर से शुरू हुई कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सम्मेलन में शी जिनपिंग का 'राजकुमार गैंग' पूरी तरह से हावी रहा और उन सभी नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया, जो जिनपिंग के विरोधी खेमे के थे। इतन ही नहीं, 79 साल के पूर्व राष्ट्रपति हू जिंताओ को भी बैठक के समापन समारोह से जबरदस्ती बाहर कर दिया गया। यानि, अब शी जिनपिंग चीन के सर्वशक्तिशाली नेता बन गये हैं। शी जिनपिंग को कल लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। ऐसे में आईये जानते हैं उन चार चेहरों के बारे में, जो शी जिनपिंग के सबसे विश्वासपात्र हैं और कल से चीन को चलाएंगे।

