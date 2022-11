चीन की 'चतुर' चाल! गलवान में मारे गए सैनिकों के नाम पर रखे पुलों के नाम

International

चीन (China) ने शिनजियांग और तिब्बत प्रांतों (Tibet-Xinjiang highway) को जोड़ने वाले राजमार्ग से लगे पुलों का नाम गलवान संघर्ष में मारे गए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों (PLA) के नाम पर रखा है। सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' के मुताबिक बीजिंग ने पुलों के साथ-साथ कुछ गांवों का नाम भी मारे गए चार सैनिकों के नाम पर रखा है। बता दें कि 2020 में गलवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था।

Beijing on November 4, 2022 said it had named 11 bridges along its key Tibet-Xinjiang highway, parts of which run through Aksai Chin, after four Chinese soldiers killed in the June 2020 Galwan Valley clash.