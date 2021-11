China:जबर्दस्ती का आरोप लगाने वाली पूर्व वर्ल्ड टेनिस चैंपियन कहां गई? ये हस्तियां भी हो चुकी हैं गायब

International

बीजिंग, 16 नवंबर: चीन के एक पूर्व उप प्रधानमंत्री पर मी टू का आरोप लगाने वाली पूर्व विम्बलडन और फ्रेंच ओपन डबल्स की विजेता रहीं चाइनीज स्पोर्ट्स स्टार पेंग शुआई गायब बताई जा रही हैं। जबसे उन्होंने चीन की सरकारी पार्टी के नेता पर जबर्दस्ती का आरोप लगाया है, वह गुमशुदा हो गई हैं। अब दुनिया भर में इसको लेकर चिंता हो रही है। क्योंकि, चीन में इस तरह से आवाज उठाने के बाद गुमशुदा हो जाने वाली वह पहली शख्सियत नहीं हैं। ऐसी एक लंबी लिस्ट है, जिसमें जो लोग सरकार के खिलाफ बोले वो फिर कभी लौट कर दुनिया के सामने नहीं आए।

English summary

Chinese tennis star and former world doubles champion Peng Shuai has gone missing after accusing the CPC leader of coercion,she has leveled this allegation on former deputy PM of China, Zhang Gaoli