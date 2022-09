कनाडा ने भारत यात्रा को लेकर एडवायजरी जारी की, कहा, PAK सीमा से सटे इलाकों में जाने से बचें

International

oi-Artesh Kumar

ओटावा/नई दिल्ली, 28 सितंबर : कनाडा ने भारत की यात्रा को लेकर एक विचित्र एडवायजरी जारी की है। खबर के मुताबिक भारत की यात्रा को लेकर कनाडा की नई एडवायजरी में पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों की यात्रा करने से नागरिकों को रोका गया है। देश ने अपने नागरिकों को सलाह देते हुए कहा है कि, पाकिस्तान सीमा से सटे गुजरात, पंजाब और राजस्थान राज्यों के सभी क्षेत्रों की यात्रा करने स बचें। ( Canada has advised its citizens to avoid travel to areas in India bordering Pakistan)

English summary

"Avoid all travel to areas within 10 km of the border with Pakistan in the following states due to the unpredictable security situation and presence of landmines and unexploded ordnance: Gujarat, Punjab Rajasthan," the advisory states.