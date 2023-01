क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एलियंस के संकेतों को पकड़ सकता है ? शोध से जगी ये उम्मीद

खलोल वैज्ञानिक ऐसी मशीन लर्निंग अल्गोरिद्म पर काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से एलियंस के संकतों को पकड़ने में मदद मिल सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वह उम्मीद जगाई है, जिसकी दशकों से तलाश थी।

वैज्ञानिकों ने जो तैयारी की है, उससे लगता है कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए हम एलियंस की भाषा सुनने और समझने में सफल हो सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम इसपर काम करने में जुटी हुई और अब वह इस नतीजे के करीब पहुंच चुकी है, जिससे एलियंस की दुनिया को लेकर बहुत बड़ी उम्मीद जग गई है। शोथार्थियों को अभी तक यह दिक्कत हो रही थी कि उनके पास धरती से जुड़े ही इतने अत्याधुनिक सिग्नल मौजूद हैं कि एलियंस की दुनिया के अलग संकेतों को पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन,अब उस दिशा में सफलता मिली है, जिससे मानवीय और दूसरी दुनिया के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक-रेडिएशन को अलग किया जा सकता है।

Astronomers are taking the help of Artificial Intelligence to capture the signals of aliens. It is hoped that machine learning algorithms can capture the signals astronomers are looking for