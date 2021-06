ब्रिटिश अभिनेत्री का दावा, एलियंस से हो गया था पहली नजर का प्यार, उन्होंने मेरे साथ...

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जून 20: दुनिया के वैज्ञानिक एलियंस के अस्तित्व पर बहस करते हैं तो एलियंस से संपर्क किया जाए या नहीं, उसपर बहस कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन की एक महिला ने एलियंस से पहली नजर में प्यार होने का दावा किया है। ब्रिटेन की रहने वाली महिला अब्बी बेला ने दावा किया है कि एलियंस ने दर्जनों बार उसका अपहरण किया है और उसे एलियंस से बेपनाह मोहब्बत हो चुका है। ब्रिटेन में एक्टिंग करने वाली अब्बी बेला ने कहा कि एलियंस ने उनका अपहरण उनकी बेडरूम से दर्जनों बार किया है लेकिन, जाहिर है, मुझे अपहरण होते हुए किसी ने देखा है नहीं, इसीलिए मुझपर कोई यकीन क्यों करेंगे?

English summary

The British actress has claimed that she has fallen in love with aliens at first sight and that aliens often visit her bedroom.