महारानी एलिजाबेथ के 'हैंडबैग' का क्या राज था? संकेत मिलते ही सतर्क हो जाते थे स्टाफ

लंदन, 13 सितंबर : महारानी एलिजाबेथ के निधन के साथ ही टेलीविजन, इंटरनेट पर उनके जीवन से जुड़े प्रसंग शेयर किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है उनके हैंडबैग से जुड़ा गहरा राज। दरअसल, महारानी अपने बैग के जरिए अपने स्टाफ,अधिकारियों को खास सिग्नल (संकेत) दिया करती थीं। आइए जानते हैं क्या थे वो सिग्नल और कैसे स्टाफ महारानी के बैग को देखकर ही उनके मन की बात जान लिया करते थे।

English summary

Queen Elizabeth II's handbags served as both practical fashion statements and a means of communicating with her servants in secret about when she wanted conversations to finish, according to a number of Royal specialists. The Queen always carried a handbag on her arm to match her extravagant attire or the occasion.