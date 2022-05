कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल पार, गैस की कीमतें भी बढ़ी, भारत पर भी होगा असर

International

नई दिल्ली, मई 31: अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, 120 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है, जो पिछले दो महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है और आशंका है कि, गैसोलीन और डीजल ईंधन की कीमतों में भी भारी वृद्धि होगी। अमेरिकी तेल बेंचमार्क, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी बढ़कर 116 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया है। वहीं, माना जा रहा है, कि कच्चे तेल की कीमत में इजाफा होने का भारत पर पड़ भी असर हो सकता है।

English summary

The price of crude oil has crossed $ 120 per barrel, which will also have an impact on India.