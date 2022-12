हिंद महासागर में कहां भटक गई 180 रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी बोट? पिछले महीने चली थी, आखिरी संपर्क भी टूटा

हिंद महासाहर में 180 रोहिंग्या शरणार्थियों से भरी नाव डूबने की आशंका बढ़ गई है। नाव में खाना और पानी खत्म हो चुका था। यह नाव पिछले महीने ही म्यामांर से बांग्लादेश के लिए चली थी

हिंद महासागर से रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर एक और बुरी खबर आने की आशंका बढ़ गई है। ये शरणार्थी पिछले महीने ही म्यांमार से जान बचाकर भागे थे, लेकिन रास्ते में इनकी नाव अपने रास्ते से भटक गई थी। अब आशंका जताई जा रही है कि शायद यह बोट समुद्र में डूब चूकी है और इसपर सवार सारे रोहिंग्याओं की मौत हो चुकी है। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR को अभी भी उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर आ जाए। हालांकि, बोट पर सवार रोहिंग्याओं के रिश्तेदारों ने उम्मीद छोड़ दी है।

