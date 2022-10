अंटार्कटिका ग्लेशियर में दशकों से बह रहा है खून का झरना, हुआ बड़ा खुलासा

International

विक्टोरिया लैंड 1 अक्टूबर : इस हैरतअंगेज दुनिया में कुछ भी होना असंभव नहीं है। प्रकृति को आप जितना भी समझने की कोशिश करेंगे उसमें उलझते ही चले जाएंगे। लेकिन ऐसी उलझने हमेशा रोमांच से भरा हुआ होता है। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो अब भी रहस्यों से भरी हुई है। ऐसी दुर्गम जगह जहां इंसानी पैर ना पड़े हो। अगर ऐसी जगह की आप खोज करते हैं और उसके बारे में कई रहस्यों को उजागर करते हैं तो लोग उसे जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? अंटार्कटिका महाद्वीप में कई ऐसी रहस्यमयी इलाके हैं जहां जोखिमों की भरमार है। यहां पूर्वी अंटार्कटिका में खून के झरने की खोज हुई थी जिसे हम ब्लड्स फॉल) (Blood Falls) कहते हैं।

English summary

Bloods Fall was first found in 1911 by British explorer Thomas Griffith "Grif" Taylor during one of the early Antarctic expeditions by Europeans. At the time, Taylor and his crew thought the vibrant color was due to red algae.