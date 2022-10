यूरोप में छिड़ेगा महायुद्ध! रूस की मदद करने जंग में कूदा बेलारूस, नाटो ने कहा- सबको देख लेंगे

International

यूक्रेन (Ukraine) के मोर्चे पर लगातार पिछड़ रहे रूस (Russia) ने अब बेलारूस (Belarus) संग गठजोड़ कर लिया है। बेलारूसी के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको (Alexander Lukashenko) ने कहा कि बेलारूस और रूस देश की पश्चिमी सीमाओं पर तनाव के बढ़ने के जवाब में एक संयुक्त सैन्य कार्य बल तैनात करेंगे। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस, रूस को बैरक बनाने तथा अभियान छेड़ने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा। हालांकि फिलहाल अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बेलारूस में कितनी रूसी सैनाएं रहेंगी।

president Alexander Lukashenko said Belarus and Russia would deploy a regional military group, and had started pulling forces together two days ago, apparently after the explosion on Russia's bridge to Crimea.