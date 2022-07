भारत का करीबी पड़ोसी बांग्लादेश भी दिवालिया होने के कगार पर, IMF से मांगा आपात लोन

International

oi-Artesh Kumar

ढाका, 27 जुलाई : बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है। खबर है कि देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। इस विषय पर बांग्लादेश के वित्त मंत्री एएचएम मुस्तफा कमाल ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा है (Bangladesh seeks dollar more then 4 billion IMF loan)।

English summary

Bangladesh has sought a $4.5bn loan from the International Monetary Fund, the country’s leading newspaper reports, joining South Asian neighbours Pakistan and Sri Lanka in seeking help to cope with mounting pressure on their economies.