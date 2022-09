बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचीं, पीएम मोदी के साथ अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

International

नई दिल्ली/ढाका, 5 सितंबर : बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूती देने के इरादे से चार दिवसीय दौरे पर सोमवार को भारत पहुंचीं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रक्षा सहयोग को और भी ज्यादा विकसित करना, क्षेत्रीय संपर्क पहल का विस्तार करना और दक्षिण एशिया में स्थिरता स्थापित करना है। अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश की पीएम हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। बता दें कि, 2021 में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 50वें वर्ष पूरे होने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है।

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina arrived here on a four-day visit to India on Monday. Issues on top of the agenda are upgrading defence cooperation, expanding regional connectivity initiatives and establishing stability in South Asia.