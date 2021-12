ग्वादर बंदरगाह को लेकर बलूचों का विशालकाय प्रदर्शन, पाकिस्तान में बर्बाद होंगे अरबों के चीनी प्रोजेक्ट?

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, दिसंबर 12: ग्वादर में अरबों रुपये का निवेश कर सीपीईसी के साकार होने का सपना देखने वाले चीन को ग्वादर के लोगों ने 440 वोल्ट का करंट देना शुरू कर दिया है और अब इमरान सरकार समझ नहीं पा रही है, कि आखिर ग्वादर में लोगों के विशालकाय प्रदर्शन को कैसे रोका जाए और चायनीज निवेश को लेकर लोगों को कैसे समझाया जाए। नवंबर के दूसरे हफ्ते से सीपीईसी के तहत बनने वाले ग्वादर बंदरगाह की मेगा विकास योजनाओं के खिलाफ बलूचिस्तान के ग्वादर में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसने इमरान सरकार को टेंशन में ला दिया है।

English summary

The local people of Balochistan have been holding a massive demonstration for the last 26 days against the Chinese project in Gwadar Port.