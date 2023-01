रूस से गोवा आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, 238 लोग सवार, उज्बेकिस्तान किया गया डायवर्ट

रूस के पर्म अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गोवा आ रही अजूर एयर के एक चार्टर्ड विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान को उज्बेकिस्तान डायवर्ट कर दिया गया है।

International

oi-Pallavi Kumari

रूस से गोवा आ रही एक चार्टर्ड विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली मिली है। विमान में 238 लोग सवार थे। सुरक्षा अलर्ट को लेकर विमान को उज्बेकिस्तान डायवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट सोर्स के मुताबिक रूस के पर्म अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गोवा के लिए आ रही अजूर एयर के एक चार्टर्ड विमान को धमकी मिली, इसके बाद फ्लाइट को उज्बेकिस्तान डायवर्ट कर दिया गया है। फ्लाइट में 2 बच्चों और 7 चालक दल सहित कुल 238 यात्री सवार हैं।

An Azur Air chartered flight from Russia’s Perm International Airport to Goa received a security threat. Following this, the flight was diverted to Uzbekistan. A total of 238 passengers, including 2 infants, and 7 crew are onboard: Airport Sources pic.twitter.com/2JKe9bWeO8