क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने धोखे से अल-जवाहिरी को खत्म करवाया? अमेरिका के साथ हुई थी डील!

oi-Artesh Kumar

काबुल, 2 अगस्त : आतंकवादी संगठन अल कायदा के सरगना अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। अमेरिका ने काबुल में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए इस खतरनाक मिशन को अंजाम दिया। लेकिन अब अल जवाहिरी के मारे जाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में किसी बड़े अधिकारी से बातचीत की थी। उसके कुछ दिन बाद ही अमेरिका ने ड्रोन हमले में दुनिया के सबसे खूंखार आंतकी संगठन अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया।

English summary

America has killed one of its biggest enemy Al-Qaeda leader Ayman al-Zawahiri in a drone strike by entering Afghanistan. The US sent its killer drone from a Gulf country to Kabul for this attack and it ended Zawahiri’s game by firing ninja missiles. The one that is being discussed the most in this entire game is that of Pakistan Army Chief General Qamar Javed Bajwa. Zawahiri was gunned down in Kabul 48 hours after a phone conversation between General Bajwa and a top US Army general.