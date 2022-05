रूस राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की हुई थी कोशिश, खुफिया अधिकारी ने दी जानकारी

International

oi-Artesh Kumar

कीव, 24 मई : एक नई रिपोट्स में दावा किया गया है कि इस साल की शुरुआत में फरवरी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास हुआ था। खबरों के मुताबिक अब तक उनकी जान लेने के कई बार प्रयास हो चुके हैं. लेकिन पुतिन हर बार बच जाते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा में टॉप क्लास के स्निपर्स की टीम करती है. जानकारों की माने तो व्लादिमीर पुतिन नहाने जाते हैं तो पानी चेक होता है और खाने जाते हैं तो उसकी भी जांच की जाती है।

यूक्रेन के खुफिया प्रमुख का दावा

यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस कायरलो बुडानोव ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की जान लेने का "असफल प्रयास" किया गया था. बुडानोव ने कहा, "पुतिन पर हमला हुआ था। यह लगभग दो महीने पहले हुआ था। यह स्पष्ट नहीं है कि कथित हमले के पीछे कौन था या यह कहां हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन से अजरबैजान तक में पुतिन को मारने की कोशिश की गई है।

पुतिन के स्निपर्स रहते हैं सतर्क

क्रैक-शॉट स्निपर्स के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो अन्य निशानेबाजों का पता लगाना और उन्हें पुतिन पर ट्रिगर खींचने का मौका मिलने से पहले उन्हें बाहर निकालना होता है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अपने भोजन को खाने से पहले उसका स्वाद चखने के लिए लोगों की एक टीम को भी नियुक्त किया है।

इराकी व्यक्ति ने मारने की रची थी साजिश

मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक 2002 में पुतिन की अजरबैजान की राजकीय यात्रा के दौरान एक इराकी व्यक्ति को रूसी राष्ट्रपति को मारने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार, जनवरी 2002 में एक इराकी ने अफगानिस्तान और चेचन विद्रोही बलों के साथ संबंध रखने का प्रयास किया था। जब इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को लगी तो उन्होंने उस व्यक्ति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि, रूस और यूक्रेन युृद्ध को लेकर कई देश व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी बता रहे हैं। वहीं, कई देश पुतिन को युद्ध खत्म करने की सलाह दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें : रूस का फिनलैंड पर बड़ा एक्शन, बिजली रोकने के बाद अब गैस सप्लाई भी किया बंद

English summary

There was an attempt to assassinate Putin… He was even attacked, it is said, by representatives of the Caucasus, not so long ago. This is non-public information. It was an Absolutely unsuccessful attempt, but it really happened… It was about 2 months ago.