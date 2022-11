Apple कंपनी पर कोरोना का साया, iPhone के उत्पादन में भारी कटौती, चीन की Zero कोविड पॉलिसी का असर

International

oi-Artesh Kumar

Apple ने कहा कि उसने चीन में अपने असेंबली प्लांट में कोरोना प्रतिबंधों के कारण iPhone 14 का उत्पादन अस्थायी रूप से कम कर दिया है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा कि वह चीन में अपने असेंबली प्लांट में iPhone 14 का उत्पादन अस्थायी रूप से कम कर दिया है। कंपनी ने कहा कि आईफोन 14 के खरीदारों को लॉकडाउन के कारण लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रिसमस की खरीदारी के मौसम से पहले आईफोन 14 की शिपमेंट प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।

English summary

China ordered a seven-day lockdown of the area around Foxconn technology group’s main plant in Zhengzhou- the world’s largest iPhone factory. The lockdown which will last till November 9 was put in place after Covid cases in Zhengzhou jumped to 359 for Tuesday, up from 95 the day before. Apple said that it has temporarily reduced iPhone 14 production because of COVID-19 restrictions at its assembly plant in China.