'बेवकूफ कहीं की... और ऐसे' कस्टमर पर भड़क गया डिलीवरी ब्वॉय, Amazon ने लिया एक्शन

लंदन,9 अगस्त : ब्रिटेन के रहने वाली 28 साल के केरी हॉज ने Amazon से कुछ सामान ऑर्डर किया था। लेकिन जब डिलीवरी ब्वॉय सामान डिलीवर करने आया तो केरी के घर के दरवाजे पर ताला लटका पाया। घर पर किसी को ना पाकर वह काफी नाराज हो गया और उसने ऑर्डर किए सामान को डस्टबिन में डाल दिया। इतना ही नहीं डिलीवरी ब्वॉय ने कस्टमर केरी हॉज के नाम एक नोट लिखकर भी वहीं छोड़ दिया। उसने नोट में लिखा था- 'बेवकूफ'......

English summary

The 28-year-old took to Amazon's Facebook page to complain to the retailer about the horrible note she received, which led to the sacking of the driver.Posting the photos, Kerry said: "What a lovely note to come home to and to see my parcels have been dumped."Her post back in 2020 had shocked social media users, with one writing that it was "disgusting" to have been left such a note.