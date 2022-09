अंतरिक्ष से विनाशकारी IAN तूफान का डरावना दृश्य, NASA ने शेयर किया वीडियो

International

फ्लोरिडा, 30 सितंबर : अमेरिका के फ्लोरिडा में विनाशकारी तूफान इयान (Hurricane Ian) ने भयानक तबाही मचाई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर अंतरिक्ष से लिए गए शक्तिशाली तूफान इयान का भयानक वीडियो फुटेज शेयर किया है। तूफान की गति का अंदाजा लगा सकते हैं। इयान तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश ने फ्लोरिडा शहर को जलमग्न कर दिया और शहर की बत्ती गुल हो गई और अंधेरा छा गया।

Hurricane Ian, one of the most destructive hurricanes ever recorded in the United States, pounded the Florida shore on Wednesday. Several videos and photos circulating on internet show the trail of destruction. Now American space agency NASA has shared a footage of Hurricane Ian on its official Instagram page.