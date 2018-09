अमेरिका में हिंदू वोट बैंक की राजनीति, चुनाव अभियान में हुआ भगवान गणेश का इस्तेमाल

टेक्सास। धर्म के नाम पर वोटरों का लुभाने का काम अमेरिका में भी होता है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ने टेक्सास के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगो को लुभाने के लिए पार्टी विज्ञापन में भगवान गणेश का इस्तेमाल किया है। टेक्सास के लोकल न्यूजपेपर 'टाइम इंडिया हेराल्ड' में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की फोटो छापकर लिखा, 'आप एक गधे (डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनावी चिन्ह) की पूजा करेंगे या हाथी? यह आपकी पसंद है।' टेक्सास में रह रहे हिंदू समुदाय के लोगों की आपत्ति के बाद पार्टी ने माफी मांगी है।

Photo Source: Sri Preston Kulkarni/Twitter

इस विज्ञापन के शिर्ष पर लिखा था, 'फोर्ट बेंड काउंटी रिपब्लिकलन पार्टी की तरफ से हिंदू अनुयायियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।' इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ने हाथी को अपने चुनावी एलिफेंट से जोड़ा। पार्टी ने विज्ञापन में हिंदू समुदाय के लोगों से यह भी पूछा कि आप एक गधे की पूजा करेंगे या हाथी की? पसंद आपकी।

इस विज्ञापन के बाद हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, 'गणेश का इस्तेमाल करना भड़काऊ और अपमानजनक था। उन्होंने कहा, ' फोर्ट बेंड काउंटी जीओपी के एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार पर हिंदुओं तक पहुंचने के प्रयास की हम सराहना करते हैं। लेकिन इस विज्ञापन में हिंदुओं के भगवान गणेश की पूजा को अपने राजनीति पार्टी के पशु प्रतिक से जोड़ना भड़काऊ है।'

टेक्सास फाउंडेशन ने वहां के स्थानीय नेताओं से कहा अपने राजनीतिक फायदे से पहले धार्मिक तस्वीरों को इस्तेमाल करने से पहले दो बार सोच ले। इस पूरे एपिसोड के बाद फोर्ट बेंड काउंटी रिपब्लिकन पार्टी के चेयरमैन जेसी जेट्टॉन ने जल्द ही विज्ञापन पर माफी जारी की।

Asking Hindu-Americans if they would rather vote for a donkey or an elephant by comparing Ganesha, a religious figure, to a political party is highly inappropriate.

The Fort Bend County Republican party must retract this ad. https://t.co/zHyqux9Soc pic.twitter.com/z1Us2oVQ5L