अमेरिका का पावर गेम, पुतिन की सनक... परमाणु जंग के काफी करीब आई दुनिया, क्या होगा भारत पर असर?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 27: अमेरिका की पावर पॉलिटिक्स और रूसी राष्ट्रपति की सनक की वजह से दुनिया परमाणु युद्ध के काफी करीब पहुंच चुकी है, लेकिन पश्चिमी देश अभी भी रूस को उकसाने में लगे हुए हैं। जब व्लादिमीर पुतिन ने 21 सितंबर को रूसी टेलीविजन पर रिकॉर्डेट भाषण जारी किया था, उस वक्त उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर तीन संदेश अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ पूरी दुनिया को दिया। पहला संदेश यह, कि परमाणु युद्ध का खतरा विश्वसनीय और गंभीर है। दूसरा यह, कि आंशिक लामबंदी और सैन्य परित्याग कानूनों में तेजी से बदलाव का मतलब रूस की अडिगता का संकेत है और पूर्ण लामबंदी के लिए एक कदम है। और तीसरा यह, कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के दो क्षेत्र डोनेट्स्क और लुहान्स्क को रूस में मिलाकर ही दम लेंगे। लेकिन, पुतिन का पहला संदेश सबसे ज्यादा खतरनाक है और साफ साफ महसूस किया जा सकता है, कि अमेरिका की राजनीति और पुतिन की जिद दुनिया को सर्वनाश की तरफ ले जाने के लिए काफी है।

सबसे जरूरी दोस्त चीन भी छोड़ रहा रूस का साथ, पुतिन के अधिकारी बोले, हमारे पास अब दो ही पार्टनर

English summary

Vladimir Putin released the recorded speech on Russian television on September 21, when he clearly and clearly gave three messages to the whole world, along with America and the West