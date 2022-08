परमाणु हमले की धमकी के बीच 'मिलिट्री ड्रिल' करेंगे अमेरिका और दक्षिण कोरिया, भड़क गया उत्तर कोरिया!

International

oi-Artesh Kumar

सियोल, 16 अगस्त : उत्तर कोरिया का अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ तनातनी काफी सालों से जारी है। दूसरी तरफ दोनों देशों के साथ बढ़ती तल्खी के बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने धमकी दी थी कि, अगर जरूरत पड़ी तो वह इन देशों के खिलाफ परमाणु हथियार के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेगा। इन सबके बीच किम जोंग को भड़काने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया अगले हफ्ते से साल का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहा है।

English summary

The United States and South Korea will begin their biggest combined military training in years next week in the face of an increasingly aggressive North Korea, which has been ramping up weapons tests and threats of nuclear conflict against Seoul and Washington, the South's military said Tuesday.