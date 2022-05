चीन को लेकर अंबेडकर की भविष्यवाणी सच साबित, बाबा साहेब की बात ना मानकर नेहरू ने की गलती?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 29: क्या चीन को लेकर बाबा साहब अंबेडकर की बात ना मानकर भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलती कर दी? पिछले दिनों कई विश्लेषकों ने बाबा साहेब अंबेडकर की चीन नीति और पंडित नेहरू के 'चीन प्रेम' को लेकर कई लेख लिए हैं, जिसमें कहा गया है कि, बी.आर. अंबेडकर कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित चीन के साथ दोस्ताना रवैया रखने के विरोधी थी और बीआर अंबेडकर चाहते थे, कि भारत को लोकतांत्रिक देश अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए।

English summary

Predictions made by Babasaheb Ambedkar about China are proving to be true. The question arises, did Pandit Nehru make a mistake by not listening to BR Ambedkar?