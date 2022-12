क्या इस चीज को जानते हैं ? वैज्ञानिकों ने पाई पृथ्वी की अबतक की सबसे कठोर धातु, ठंड में हो जाती है और भी सख्त

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद अभी तक की सबसे कठोर धातु का पता लगाया है। CrCoNi एक मिश्र धातु है, जो ठंड के साथ और ज्यादा कठोर होती जाती है, लेकिन इसमें लचक भी बरकरार रहती है।

दुनिया की अबतक की सबसे कठोर धातु का पता लगाया गया है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने काफी लंबे समय तक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद जिस पदार्थ को दुनिया की सबसे सख्त धातु माना है, उसका नाम है- CrCoNi. यह एक मिश्र धातु है। आमतौर पर धातु की चीजें ठंड में कठोर होने की वजह उनपर दबाव पड़ने की स्थिति में वह आसानी से टूटने की स्थिति में आ जाती हैं। लेकिन, CrCoNi के साथ बिल्कुल उलटा है। ज्यादा ठंड होने पर यह उतनी ही सख्त होती जाती है, लेकिन इसका लचीलापन भी बरकरार रहता है। यह नया शोध भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।

