VIDEO: सेना के हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा तालिबानी कमांडर, इतना दिया दहेज

oi-Ashutosh Tiwari

काबुल: पिछले साल तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। तब से वहां पर तालिबानी हुकूमत चल रही है। जिस वजह से आम जनता पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रहीं, लेकिन तालिबानी कमांडरों की किस्मत बदल गई है। उसके जो कमांडर पहले गुफाओं में छिपे रहते थे, वो अब शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। (वीडियो-नीचे)

This government helicopter is being used for ferrying the bride of one of Taliban commander.

Abusing state resources, epotism, corruption, injustice & infighting were among the key causes for the collapse of former government. pic.twitter.com/Id2Ax8hizZ