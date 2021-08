'तालिबान से डरने की जरूरत नही', Live शो में आतंकियों ने एंकर की कनपट्टी पर बंदूक रख पढ़वाई ये न्यूज, Video

International

Akarsh Shukla

काबुल, 31 अगस्त। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से वहां के हालात बद से बदतर हो गए हैं। स्थानीय लोग तालिबानियों के खौफ से देश छोड़ने के लिए हर जतन कर रहे हैं, वहीं चेतावनी के बाद अमेरिका ने भी बीती रात अपने आखिरी सैनिक टुकड़ी को घर वापस बुला लिया। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से तालिबान दावा कर रहा है कि वह अमन और शांति के साथ देश को चलाना चाहता है, उसके नागरिकों या विदेशियों को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि तालिबान की ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातों में लोग पहले भी आ चुके हैं लेकिन इस बार उसके लाख जतन के बावजूद पलायन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है।

With armed Taliban fighters standing behind him, the presenter of Afghan TV's Peace Studio political debate programme says the Islamic Emirate (Taliban's preferred name) wants the public to "cooperate with it and should not be afraid".pic.twitter.com/rclw3P9E7M