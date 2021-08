कतर के अफगान शरणार्थी शिविर का VIDEO आया सामने, हजारों लोगों के लिए सिर्फ एक टॉयलेट

International

Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 20 अगस्त: अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक बने हुए हैं, जहां तालिबान का पूरे देश पर कब्जा हो गया है। ऐसे में जो लोग पहले अमेरिका समेत अन्य देशों का समर्थन कर रहे थे, उन्हें दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ रही है। अब कतर से एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे शरणार्थी एक कैंप में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। साथ ही उनको वहां पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं।

अफगान समाचार एजेंसी असवाका ने इस वीडियो को जारी किया है। जिसमें एक शरणार्थी शिविर के अंदर हजारों लोग बंद दिखाई दे रहे हैं। वहां पर इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन उनको ना तो एसी की सुविधा दी गई और ना ही कूलर की। सबसे बड़ी समस्या शरणार्थियों के सामने टॉयलेट की है, क्योंकि वहां पर हजार लोगों के लिए सिर्फ एक ही शौचालय की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कई बार अपनी मांग उठाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

From #kabulairport to #Qatar

The plight of the #Afghan refugees in the refugee camp in Qatar. They blame that they have no air-conditioning system with only one toilet and shower for all, while they complain about hot weather and lack of services. #Afghanistan #Talibans pic.twitter.com/p4pB9m5qKK