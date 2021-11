मार्च तक यूरोप में 7 लाख लोगों की हो सकती है मौत, कोरोना पर WHO की नई चेतावनी भारत के लिए चिंता

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, नवंबर 24: विश्व स्वास्थ्य संगठन यानि डब्ल्यूएचओ ने आज चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि, कि अगले साल मार्च में, यानि अगले 4 से पांच महीनों में यूरोपीय देशों में सात लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो सकती है। डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि, कोरोना की एक और क्रूर चौथी लहर की वजह से अगले साल मार्च तक पूरे महाद्वीर में मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 15 लाख से 22 लाख तक जा सकता है।

अफगानिस्तान से खरबों डॉलर का दुर्लभ 'खजाना' निकालने पहुंचा चीन, धन्नासेठ बनेगा तालिबान?

English summary

More than 7 lakh people may die due to corona virus in Europe by March next year, WHO warns is also a big concern for India.