भयानक बवंडर से घुटनों पर सुपरपावर, 100 से ज्यादा मरे, जानिए अमेरिकी इतिहास में आए 10 विनाशकारी बवंडर

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 12: अमेरिका के केंटकी में एक भयानक बवंडर ने 100 से ज्यादा लोगों की सांसे छीन ली हैं। भयानक बवंडर ने सुपरपावर अमेरिका के कम से कम 5 राज्यों में भारी तबाही मचाई है और मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। केंटकी प्रांत की सरकार ने कहा है कि, राज्य में बवंडर के दौरान 320 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ट्विस्टर चल रहा था, जिसमें करीब 70 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने कहा है कि, कम से कम पांच राज्यों में 18 बवंडरों ने जमकर तबाही मचाई है। आइये जानते हैं, अमेरिकी इतिहास में आए उन 10 बवंडरों के बारे में, जिन्होंने अमेरिका में जमकर तबाही मचाई।

English summary

The tornado in America has caused great devastation. Know, about the 10 tornadoes that came in American history, which caused a lot of havoc.