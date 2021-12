अयोध्या व काशी के बाद अब मथुरा को भव्य मंदिर मिलने की उम्मीद, इंदौर में बोलीं BJP सांसद हेमा मालिनी

Indore

oi-Vinay Saxena

इंदौर, 20 दिसंबर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद हेमा मालिनी ने रविवार को उम्मीद जताई कि अयोध्या और काशी के बाद उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा को भी अन्य मंदिरों की तरह भव्य मंदिर की सौगात मिलेगी। हेमा मालिनी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि मथुरा में मंदिर को इसी तरह भव्य तरीके से सुशोभित किया जा सकता है।हेमा मालिनी ने कहा कि पहले अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की संकल्पना को आकार मिला। इसके बाद काशी में भी ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है। अब मथुरा में भी सुधार होना ही चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनके संसदीय क्षेत्र मथुरा को भी भव्य मंदिर मिलेगा। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण तो खुद प्रेम के पर्याय हैं। वहां यह कार्य और जल्द होना चाहिए।

इंदौर पहुंची थींं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी

हेमा मालिनी एक कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर आई थीं। कार्यक्रम के दौरान देश के जाने माने बांसुरी वादक पद्मविभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया व शास्त्रीय गायिका पद्मभूषण बेगम परवीन सुलताना के साथ उन्हें हरि सम्मान से सम्मानित भी किया गया।यहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि यह उनका पसंदीदा शहर है और यहां से यह राज जानकर ही जाएंगी कि आखिर यह शहर हर बार शहर स्वच्छता में पहले क्रम पर कैसे आता है।

#WATCH | Being the MP of Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, I will say that there should be a grand temple. A temple is already there and can be beautified like Modi Ji developed Kashi Vishwanath corridor: BJP MP Hema Malini in Indore (19.12.2021) pic.twitter.com/91N7jeiw8d