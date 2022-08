Zomato डिलीवरी बॉय की महिला ने की जूतों से पिटाई, Video देखकर भड़के लोगों ने की कार्रवाई की मांग

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 24 अगस्त: फूड डिलीवरी एजेंट हम लोगों को सर्दी, गर्मी और बरसात में भी कई परेशानियों को झेलने के बाद खाना पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो उनको सम्मान नहीं देने के बजाए उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर जोमैटो फूड डिलीवरी एजेंट की एक महिला ने बीच सड़क पर सरेआम जूतों से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

Hi Deepika, thanks for highlighting this, we're looking into this and will contact the delivery partner. https://t.co/jcTFuGSv2G